مسلسل بدون سابق انذار في رمضان 2024 بطولة آسر ياسين وعائشة بن احمد .. القنوات الناقلة ومواعيد العرض

في أحدث التحديثات ينخرط أبطال مسلسل “بدون سابق إنذار” الذي يجمع بين النجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد في جهود مكثفة لتصوير مشاهد العمل الدرامي المنتظر وهذا في إطار التحضيرات الجادة لانطلاقه ضمن قائمة المسلسلات المقرر عرضها خلال العام.

مسلسل بدون سابق انذار في رمضان 2024

أعلنت الصفحة الرسمية لشبكة “cbc” عن بعض اللقطات الخلفية والكواليس المثيرة للمسلسل حيث شاركت مقتطفات من تجربة التصوير عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” وفي هذا السياق، جاء في التعليق: “النجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد يشاركان اللحظات من كواليس ترقبوا المسلسل على شاشات شبكة “المتحدة” خلال شهر رمضان المبارك تستعد صناعة المسلسلات المصرية بفارغ الصبر لموسم رمضان 2024 حيث من المقرر عرض أكثر من 40 مسلسلا جديدا خلال هذا الشهر المبارك يبدو أن التحضيرات قد بدأت مبكرا لمعظم هذه الإنتاجات الضخمة والتي تتنوع مدتها بين المسلسلات الطويلة التي تستمر طوال الشهر ممتدة لمدة 30 حلقة والمسلسلات القصيرة التي تقتصر على 15 حلقة فقط

ابطال مسلسل بدون سابق انذار

“بدون سابق إنذار” مسلسل درامي مثير يجمع نخبة من نجوم الفن في بطولته حيث يتألق الفنان آسر ياسين بجانب عائشة بن أحمد وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وأحمد علي ماهر ونهال عنبر بينما يتميز بتأليف شيق من قبل ألمى كفارنة وإخراج متميز من هاني خليفة تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق يتناول قضايا اجتماعية معاصرة تلامس الواقع