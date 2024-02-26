ملك الكوميديا في مصر “هاني رمزي” في مسلسل بدون مقابل في رمضان 2024

فنانة نسرين طافش كشفت عن التفاصيل الخاصة بشخصيتها في مسلسلها الجديد “بدون مقابل” الذي من المقرر عرضه ضمن المسلسلات الرمضانية لعام 2024.

مسلسل بدون مقابل في رمضان 2024

تم إكمال فريق عمل مسلسل “بدون مقابل” بإضافة ثلاثة فنانين جدد حيث وقعوا عقودهم لبطولة المسلسل الفنانون الجدد هم: وفاء عامر وعمرو عبد الجليل والفنانة السورية نسرين طافش يتنافس المسلسل في سباق دراما رمضان 2024 ويعتبر تحولا دراميا للفنان هاني رمزي بعيدا عن الكوميديا التي اشتهر بها خلال السنوات السابقة.

ابطال المسلسل بدون مقابل

فريق عمل مسلسل “بدون مقابل” بانضمام ثلاثة فنانين جدد في وقت وقعوا عقودهم لبطولة المسلسل. هؤلاء الفنانين هم: وفاء عامر وعمرو عبد الجليل إلى جانب الفنانة السورية نسرين طافش مع هذه الإضافات أصبح فريق العمل الكامل للمسلسل جاهزا ويشمل أيضا: هاني رمزي وداليا البحيري ومحمد أبو داود استعدادا لبدء عملية التصوير في أقرب وقت عبرت نسرين طافش عن سعادتها بالانضمام لفريق العمل عبر حسابها على إنستجرام حيث قالت: انتظروني في شهر رمضان المبارك في مسلسل (بدون مقابل) إخراج جمال عبد الحميد وتأليف حسام موسى وبمشاركة نجوم مصر: هاني رمزي وداليا البحيري ووفاء عامر وخالد سليم وعمرو عبد الجليل مسلسل “بدون مقابل” يشارك في سباق دراما رمضان 2024 وهو تجربة درامية جديدة للفنان هاني رمزي بعيدا عن الكوميديا التي اشتهر بها في السنوات السابقة يأتي تأليف المسلسل عن قلم حسام موسى وإخراج جمال عبد الحميد.