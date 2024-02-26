دراما صعيدية على أعلى مستوى “مسلسل قلع الحجر في رمضان 2024” بطولة سوسن بدر

الفنانة لقاء سويدان تشارك متابعيها لمحات من وراء الكواليس خلال تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد، وتفتح نافذة على عالم الإنتاج الفني من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وذلك من خلال خاصية الاستوري

مسلسل قلع الحجر في رمضان 2024

يركز المسلسل على قصة نساء قرية صعيدية تدعى “النوبة” و”قمولة” في صعيد مصر حيث يسلط الضوء على حقوق المرأة وتحدياتها في مجتمع تقليدي يتناول المسلسل قصة نساء قرية صعيدية يقودن معركة البحث عن العدالة والمساواة في مواجهة التحديات الاجتماعية والثقافية التي تعترض طريقهن يتميز بسرد تفاصيل وأحداث مشوقة تشد انتباه المشاهدين حيث يتخلل القصة لحظات من التشويق والإثارة ممزوجة بلحظات عميقة من الدراما الاجتماعية.

ابطال مسلسل قلع الحجر

تدور أحداث مسلسل “قلع الحجر” في إطار درامي مشوق حيث يقدم باللهجة الصعيدية ويستلهم قصته من أحداث حقيقية تحدث في منطقتي “النوبة” و”قمولة” في صعيد مصر بطولة العمل تضم مجموعة من النجوم البارعين ومنهم محمد رياض ورياض الخولي وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي ومفيد عاشور ومدحت تيخة ومحمود الجابري وسميرة عبد العزيز وبهاء ثروت وسميرة صدقي وأحمد الشافعي ومروة عبد المنعم ولقاء سويدان وأيمن الشيوي وآية عبد الرحمن الأبنودي وسماح السعيد وياسمين على وحسن العدل وحنين وعبد الخالق أحمد، بالإضافة إلى الوجه الجديد كريم زين إخراج هذا العمل الضخم يأتي بأنامل مبدعة للمخرج حسني صالح الذي يضع بصمته الفنية لإبراز جمالية القصة ونقل روحها وعمقها بشكل مثالي إلى الشاشة.