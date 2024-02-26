مسلسل خالد نور وولده نور خالد في رمضان 2024 بطولة شيكو “هتموت من الضحك بجد”

تطلق منصة “شاهد” الرقمية إعلانا ترويجيا مثيرا لمسلسل “خالد نور وولده نور خالد”، الذي يضم في بطولته النجمين شيكو وكريم محمود عبدالعزيز يتميز الإعلان الترويجي بإلقاء الضوء على أسلوب فريد من نوعه من الخيال العلمي حيث يظهر “شيكو” بدور ابن “كريم محمود عبدالعزيز” الذي يأتي من المستقبل برسالة مصيرية تغير مجرى الأحداث.

مسلسل خالد نور وولده نور خالد في رمضان 2024

تأتي أحداث المسلسل في إطار كوميدي مثير يستعرض عالم الخلافات الزوجية بشكل مشوق ومسلي تتنوع الحكايات والمواقف التي يواجهها الأزواج في مختلف المراحل والمواقف اليومية ما يؤدي إلى تفاعلات كوميدية ومواقف مثيرة للضحك والتسلية يعد هذا المسلسل فرصة للمشاهدين للاستمتاع بمشاهد كوميدية مسلية تناولت بشكل مرح ومبتكر عالم العلاقات الزوجية مما يجعله وجهة مثالية لقضاء أوقات ممتعة ومرحة أمام الشاشة.

ابطال المسلسل خالد نور وولده نور خالد

تقع أحداث مسلسل “خالد نور وولده نور خالد” في إطار كوميدي يستكشف الخلافات الزوجية والمشاكل الغير متوقعة التي يتورط فيها كريم محمود عبدالعزيز وشيكو على مدار أحداث المسلسل بينما يتميز المسلسل بحضور نخبة من النجوم مثل آية سماحة ودنيا ماهر وشريف رمزي وحمزة العيلي يقدم كريم سامي وأحمد عبد الوهاب سيناريو مليء بالفكاهة والإبداع بينما يضفي محمد أمين لمساته الإخراجية الرائعة للمسلسل تعتبر هذه القصة فرصة للمشاهدين للاستمتاع بمواقف كوميدية مسلية ومشوقة تعكس تفاعلات الحياة الزوجية بطريقة مبتكرة ومسلية مما يجعله وجهة مثالية للضحك والتسلية.