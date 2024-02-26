جدول صرف معاشات شهر مارس 2024 بعد تطبيق الزيادة الجديدة 15% “أحسب معاشك وصل كام”

جدول صرف معاشات شهر مارس 2024 يتساءل الكثيرون من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 قبل حلول شهر رمضان الكريم لعام 2024، وهل ستطبق قرارات الزيادة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن الحزمة الاجتماعية.

جدول صرف معاشات شهر مارس 2024

الرئيس السيسي أعلن قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية، حيث شملت زيادة نسبية في المعاشات لفترة معينة، حيث تضمنت زيادة بنسبة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية قدرها 74 مليار جنيه.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف المعاشات لشهر مارس 2024، حيث من المقرر أن يتم الصرف في الأيام التالية: 1 و 2 مارس، وتأتي هذه المعاشات الجديدة مع الزيادة التي أعلنتها الحكومة المصرية.

زيادة المعاشات مارس 2024 الجديدة

للشريحة الأولى: حيث سيصبح معاشها 1495 جنيها بعد الزيادة، بزيادة تصل إلى 195 جنيها.

للشريحة الثانية: حيث سيصبح معاشها 1725 جنيها بعد الزيادة، بزيادة تصل إلى 225 جنيها.

للشريحة الثالثة: حيث سيصبح معاشها 1840 جنيها بعد الزيادة، بزيادة تصل إلى 240 جنيها.

للشريحة الرابعة: حيث سيصبح معاشها 2300 جنيه بعد الزيادة، بزيادة تصل إلى 300 جنيه.

للشريحة الخامسة: حيث سيصبح معاشها 2645 جنيها بعد الزيادة، بزيادة تصل إلى 345 جنيه.

أماكن صرف معاشات شهر مارس 2024

يمكن لمستفيدي المعاشات الحصول على مدفوعاتهم من مختلف المنافذ المتاحة، وتشمل: