متى صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مارس 2024.. هل تم تبكير الموعد؟ وهل سيصرف بالزيادة الجديدة؟

متى صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مارس 2024؟ هو سؤال يتم طرحة بشكل كبير جداً في الساعات القليلة الماضية من جانب جميع المحالين على المعاش في كافة المحافظات العراقية سواء كان الأشخاص المحالين من القطاع الخاص أو العام أو العسكري، حيث يسعى الجميع إلى معرفة موعد صرف رواتي المتقاعدين في العراق لشهر مارس 2024 خاصة بعد إعلان وزارة المالية التابعة للحكومة العراقية عن وجود زيادة في هذه الرواتب لمعظم المتقاعدين، ومن هنا في هذا المقال نتابع معكم كافة التفاصيل والمستجدات الخاصة بصرف الرواتب.

متى صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مارس 2024

بحث كبير جداً من جانب المهتمين عن متى صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مارس 2024؟ وهل سيتم تبكير موعد الصرف؟ وهل سيتم الصرف بالزيادة الجديدة أم لا؟ فمن المعروف أن وزارة المالية العراقية تقوم بصرف الرواتب لجميع المتقاعدين في الدولة مع بداية كل شهر ميلادي طالما لم يؤثر على هذا اليوم أي عطلة أسبوعية أو عطلة رسمية في البلاد، فكان من المقرر صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين في العراق يوم 1 مارس 2024 ولكن ذلك اليوم سيوافق يوم الجمعة والذي يعتبر عطلة أسبوعية فلذلك فسيتم تبكير صرف الرواتب ليوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024، وعن ما إن كان الصرف سيكون بالزيادة الجديدة فأكدت الوزارة أنه بالفعل سيتم صرف الزيادة بداية من شهر مارس الحالي.

زيادة رواتب التقاعد في العراق 2024 وشروط الحصول عليها

بعد التعرف على متى صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مارس 2024 نتعرف على قيمة الزيادة الجديدة التي حددتها وزارة المالية العراقية، والتي تقدر بقيمة 100 ألف دينار عراقي للمتقاعدين، وحددت الوزارة مجموعة من الشروط للحصول على هذه الزيادة الجديدة وتتمثل في الآتي:-