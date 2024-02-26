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إرسلها إلى الأصدقاء والأقارب | عبارات تهنئة شهر رمضان بالصور 2024
يعتبر المسلمون في جميع أنحاء العالم شهر رمضان من أول يوم إلى آخر يوم هو عيد ويسأل الاهل والأصحاب والجيران عن بعضهم ويهنئون بعض بحلول ذلك الشهر الكريم لذلك يريد العديد من الناس الاطلاع على عبارات تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك يمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على أجمل العبارات التي يمكنكم تهنئة من تحبون بها تابعوا معي.
عبارات تهنئة شهر رمضان بالصور 2024
عليكم في النقاط التالية أجمل عبارات التهنئة التي يمكنكم إرسالها للأهل والاصدقاء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك:
- يهلنا المسلمون ويكبرون القدوم شهر رمضان الجليل الذي يمنح العديد من الخيرات لمن يكثر من الطاعات.
- ما افسدته الشهور الماضية في أرواحنا تصلحه أيام شهر رمضان المبارك باذن الله
- يا أيها المسلم لقد جاء الآن شهر رمضان الكريم وسوف تحصل على كرمة حين تبتهل إلى الله العظيم فإنك تعظم شعائر الله وتحظى على بركاته وتحصل على مغفرته.
- أن شهر رمضان الكريم هو إثبات عظيم إلى قوة الإيمان ويخضع فيه جميع المؤمنين الى إمتحان كبير والله ينجح بطاعته او يرسب بالعصيان.
- يأتي شهر رمضان المبارك وتأتي علينا نسائم الرحمة والمغفرة شهر رمضان هو أكثر شهر يمكن للإنسان فيها أن يشعر بالقرب من الله من خلال ما يقوم به من صيام وصلاة وقيام الليل.
- الصبر نصف الإيمان والصوم نصف الصبر.
- في شهر رمضان المبارك يتم فتح أبواب الجنان وبذلك ينتشر الخير على المسلمين ويتم غلق جميع ابواب النيران حتى يرحل الشر ويقوم الله بتقييد الشيطان ولا يوجد من النفس مفر ولذلك يكون جهاد النفس في هذا الشهر.