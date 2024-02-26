إليكم تردد قناة الكوفية الجديد بآخر تحديث (2024) على القمر الصناعي نايل سات

يتساءل العديد عن تردد قناة الكوفية الجديد على النايل سات، نظراً لشهرتها في بث الأخبار الموثوقة المحلية والعالمية باللغة العربية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وحظيت القناة بشهرة واسعة في وقت قصير منذ انطلاقها، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الإخبارية والسياسية والرياضية، وتهدف القناة إلى تقديم برامج ذات جودة عالية ومتنوعة لجمهورها في العالم العربي، وفي هذا المقال سنتطرق لتردد قناة الكوفية الجديد، مع التطرق للمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

نظرة عامة عن قناة الكوفية ومحتواها المتنوع

تأسست قناة الكوفية في عام 2012 وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تشمل الأخبار، الحوارات، الثقافة، الترفيه، الدين، والرياضة، تركز القناة على القضايا المحلية وعلاقاتها مع العالم العربي والمجتمع الدولي، وتتحمل مسؤولية إبراز طموحات وأحلام الشعب ومعاناته اليومية، بالإضافة إلى نقل همومه للعالم عبر شاشتها.

تهدف القناة إلى نقل أخبار موضوعية وحقيقية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال مكاتبها الإخبارية في المنطقة، وتستند إلى مصادر إخبارية ومكاتب دولية حول العالم لتقديم تغطية إعلامية شاملة للأحداث الدولية إضافة إلى تركيزها على الشأن الداخلي، كما تعرض القناة أيضاً محتوى رياضي إضافة إلى بعض مباريات المنتخب الوطني.

معلومات تردد قناة الكوفية بآخر تحديث 2024 على قمر النايل سات

يمكن لمحبي قناة الكوفية متابعة برامج القناة الممتعة والمنوعة عبر ضبط ترددها الموضح في السطور التالية.

التردد: 11392

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 8\7

معدل الترميز: 27500

يذكر أنه سيظهر اسم قناة الكوفية على قائمة القنوات بالشكل التالي: “Alkofiya”.