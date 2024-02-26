رسميًا “التضامن الاجتماعي” يوضح حقيقة تبكير صرف معاشات تكافل وكرامة 2024

يترقب العديد من الحاصلين على معاشات تكافل وكرامة تبكير في صرف معاشات تكافل وكرامة خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك ، مع سوء الاحوال الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، فيبحث العديد من المواطنين عن وجود تبكير في موعد صرف معاشات تكافل وكرامة ام لا وهذا ما سنوضحه لكم في السطور القادمة فتابعوا معنا .

تبكير صرف معاشات تكافل وكرامة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك فيتساءل العديد من المواطنين الحاصلين على معاشات تكافل وكرامة عن وجود تبكير في صرف المعاشات ، والجواب انه لا يوجد اي تبكير في صرف معاشات تكافل وكرامة ، وانه حسب ما اعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انه سيتم صرف معاشات تكافل وكرامة في موعدها المحدد يوم 15 من كل شهر اي سوف يتم صرف المعاشات يوم 15 من شهر مارس المقبل وهذا الموعد سيكون بعد رمضان ب 4 ايام حيث يبدأ شهر رمضان يوم 11 من شهر مارس المقبل ، والخبر السار انه سيتم صرف معاشات تكافل وكرامة للشهر المقبل شهر مارس المقبل متضمنا الزيادات الجديدة التي اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الاجراءات الاجتماعية العاجلة ، والتي قال انها ستكون بنسبة 15%.

المستندات المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة