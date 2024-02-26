لا تحرم صغارك منها وثبت لهم تردد قناة العراق كيدز للأطفال بآخر تحديث على نايل سات

تقدم قناة العراق كيدز خدمة فريدة كونها أول قناة فضائية تعليمية موجهة للأطفال في العراق، تجمع القناة بين العناصر الترفيهية والتعليمية، حيث تركز على تطوير المحتوى التعليمي للأطفال في مراحل التعليم الابتدائي إضافة إلى محتوى ترفيهي تربوي هادف، وسنوضح في هذا المقال معلومات حول تردد قناة العراق كيدز إضافة إلى لمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

نظرة عامة عن قناة العراق كيدز ومحتواها

تعتبر قناة العراق كيدز من القنوات الفضائية العراقية التي تركز بشكل خاص على فئة الأطفال في مرحلة التعليم الابتدائي، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والتربوية، بالإضافة إلى الرسوم المتحركة والأغاني الممتعة للأطفال، بهدف جذب انتباههم وتشجيعهم على المشاركة.

منذ إطلاقها، أصبحت قناة Iraq Edu Kids واحدة من القنوات الرائدة في مجال بث البرامج التعليمية للأطفال في العراق، حيث حظيت بإعجاب ملايين المشاهدين من الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء، يجتهد فريق العمل في قناة Iraq Kids لتقديم محتوى مميز يخدم في تربية الطفل العربي ويساهم في تنمية مهاراته المختلفة، وتسعى القناة جاهدة لتنمية مهارات الأطفال، وتختلف عن غيرها من القنوات بتركيزها البالغ على الجانب التعليمي بدلاً من الترفيهي فقط، لذلك، ننصحكم بالاستمتاع بمشاهدة القناة عبر التردد الذي سنقدمه لكم.

معلومات تردد قناة العراق كيدز للأطفال بآخر تحديث 2024 على قمر النايل سات

يمكن لمحبي قناة العراقية التربية من الأطفال وذويهم متابعة برامج القناة الترفيهية والتربوية المتنوعة عبر ضبط ترددها الموضح في النقاط التالية.

التردد: 11137

معدل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

معدل الترميز: 27500

يذكر أنه سيظهر اسم قناة العراقية للأطفال على قائمة القنوات بالشكل التالي: “Iraq Kids”.