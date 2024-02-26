الهلال تويتر : مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر تابع لايف 4K دوري روشن السعودي

يضيف فريق الهلال الاتحاد عند الساعة الرابعة مساء اليوم، الاثنين ، ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2023-2024، على ملعب عبد الله الدبل في نادي الاتحاد، ويحتل فريق الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 56 نقطة، بينما يحتل الاتفاق المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق

يتطلع القائد إلى استمرار سلسلة الانتصارات ضد الاتفاق اليوم لتعزيز موقعه في صدارة بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وزيادة الفارق مع النصر الذي يحتل المركز الثاني، حقق الهلال سلسلة انتصارات متتالية استمرت لمدة 13 جولة، وكان آخرها الفوز على الرائد بنتيجة 3-1 في الجولة العشرون من بطولة الدوري.

الهلال تويتر

يستأنف القائد مشواره في بطولة الدوري السعودي اليوم، بعد فوزه مرة أخرى بنتيجة 3-1 على فريق سباهان أصفهان الإيراني في مباراة إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا وضمان تأهله إلى دور ربع النهائي.

الهلال والاتفاق بث مباشر تابع لايف 4K

وتم الاتفاق على مواجهة بين الهلال والاتحاد في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا في 5 مارس، ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية في 12 مارس، يستعيد الهلال لاعبه الصربي سيرجي سافيتش أمام الاتفاق في المباراة اليوم بعد أن تعافى من الإرهاق البدني الذي تسبب في غيابه عن مباراة سباهان أصفهان الأخيرة في دوري أبطال آسيا.

تُبث المباراة بين الاتفاق والهلال في تمام الساعة الرابعة عصرًا اليوم، ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي، على قناة SSC1 SD.