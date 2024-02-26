مسلسل أغمض عينيك تراني في رمضان 2024 والقنوات الناقلة يوميًا على شاشات التليفزيون

يعرض خلال القنوات العربية لتثري محتواها المحلي من خلال عرض مسلسل “أغمض عينيك تراني” خلال موسم رمضان لعام 2024 والذي بدأ تصويره في سبتمبر 2023 يتميز هذا العمل بأنه دراما اجتماعية مؤثرة تمتد عبر 30 حلقة تروي قصة جود الذي يجسده الطفل “زيد البيروتي” والذي يتم تشخيصه بطيف التوحد.

مسلسل أغمض عينيك تراني في رمضان 2024

يقدم المسلسل رحلة ملهمة تتبع حياة جود وعلاقته بمؤنس الرجل الذي لا يجمعه به أي صلة قرابة ولكنه يكون رفيقا لوالدته تحاول الأم (أمل عرفة) توفير حياة مستقرة وطبيعية لابنها جود وتتطور أحداث المسلسل مع تقدمها في مراحل زمنية تكشف عن تحديات الحياة وقوة الروابط الإنسانية في مواجهة الصعاب “أغمض عينيك تراني” يسلط الضوء على قصة ملهمة ومؤثرة تجسد رحلة النضوج والتغيير الشخصي ويعكس المسلسل براعة الإخراج وتميز السيناريو في تقديم رسالة قوية حول الصداقة والحب والتضحية وتحقيق الأمل في ظل التحديات القاسية التي قد تواجه الفرد في حياته.

ابطال مسلسل أغمض عينيك تراني

انطلقت عملية التصوير لمسلسل “أغمض عينيك تراني” في مدينة دمشق بإشراف الفنانة أمل عرفة التي ستقوم بتجسيد دور ابنة الفنانة منى واصف في هذا العمل الذي يسعى لاستهداف الجمهور العائلي يضم مسلسل “أغمض عينيك تراني” مجموعة من الممثلين السوريين المتميزين بما في ذلك الفنان عبد المنعم عمايري ووفاء الموصلي وحلا رجب وغيرهم من النجوم الفن الذين سيقدمون أداء استثنائيا يضفي على العمل قيمة فنية مميزة.