رسميًا “جدول صرف معاشات شهر مارس 2024” بعد زيادة الـ 15% الأخيرة لهؤلاء المواطنين

يتساءل العديد من مستحقين المعاشات في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جدول صرف معاشات شهر مارس لعام 2024 متزايدة عمليات البحث بعد أن قامت بصرف مرتبات شهر فبراير لعام 2024 ويشغل صرف المعاشات العديد من المصريين بسبب إقتراب حلول شهر رمضان المبارك حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قام بالاعلان مؤخرا عن قرار جديد يخص المعاشات يمكنكم الإطلاع عليهم من خلال هذا المقال.

جدول صرف معاشات شهر مارس 2024

تم الإعلان مؤخرا من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه يتم صرف المعاشات لشهر مارس لما يقرب من 11 مليون مصري بجميع المحافظات المصرية أيضا بالإعلان عن موعد صرف المعاشات حتى يكون بداية من يوم واحد مارس 2024 وتأتي حيث تأتي المعاشات ذلك الشهر للزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنسبة 15%.

جدول الزيادة الجديدة للمعاشات

بعد قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% تم تغيير جدول الزيادة ويمكنكم من خلال النقاط التالية الإطلاع على الزيادة لكل شريحة بداية من الشريحة الأولى حتى الشريحة الخامسة: