تُعد مسابقة “الحلم” من بين أكثر المسابقات شهرة التي تعرض عبر شاشات التلفزيون العربية، وتُبث على قنوات إم بي سي المشهورة، بل نجحت المسابقة في جذب اهتمام واسع داخل أوساط الدول العربية، يتم تقديم المسابقة من قِبل الصحفي المعروف مصطفى الأغا، ولكن لإمكانية التسجيل فيها يجب استيفاء مجموعة من الشروط المطلوبة وسهولة تسجيل رقم الهاتف، سيتم في مساء اليوم إعلان اسم فائز جديد.، نقدم لكم طريقة تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم mydream وطريقة الفوز والاشتراك، وكافة التفاصيل، تابعونا.

طريقة تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم mydream وطريقة الفوز والاشتراك

يجب عليك اتباع الإجراءات التالية لتتمكن من المشاركة في مسابقة الحلم ودخول سحوبات الجوائز التي يتم الكشف عنها.

الولوج إلى رابط المسابقة من هنا.

قم بتسجيل الدخول إلى الصفحة ومن ثم اختر رؤيتك التي تُرِيد تحقيقها.

أدخل رقم الهاتف في المكان المناسب بعد ذلك.

اضغط على رمز الاشتراك ليتم تسجيل الرقم.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم لعام 2023

وضع المسؤولون عن مسابقة الحلم مجموعة من الشروط التي يجب تحقيقها للحصول على الفرصة للمشاركة في المسابقة، وتتضمن هذه الشروط

يمكن التسجيل في المسابقة عن طريق اتباع الإرشادات وإجراء مكالمة نصية من الهاتف المحمول الخاص.

تتطلب الرسالة أن تحمل في طياتها مصطلح “الاشتراك” والذي يعبر عن مفهوم “الحلم” أو “الدريم”.

يتم إرسال رسالة للاشتراك عن طريق الرقم المعروف باسم بلد المُتقدِّم.

يجب الرد على جميع الأسئلة المطروحة في المسابقة.

هل لا يوجد صلة قرابة بين المتقدم وأي شخص يشارك في مسابقة الحلم، سواء كان بأي طريقة؟

قدمنا لكم طريقة تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم mydream وطريقة الفوز والاشتراك، من المتوقع إعلان اسم الفائز الجديد بجائزة قيمتها 100 ألف دولار أمريكي مساء الخميس.