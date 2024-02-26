“وحش القوة والسرعة” اليكم مواصفات ومميزات موبايل سامسونج A33.. أفضل كاميرا في الفئة المتوسطة..!!

إن الهواتف الذكية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومع إطلاق شركات التكنولوجيا لهواتف جديدة بتقنيات متطورة يومياً، يُصبح من الصعب اختيار الهاتف المناسب الذي يلبي احتياجاتنا، ومن بين هذه الهواتف التي حظيت بشعبية كبيرة هو الهاتف الذكي سامسونج A33، تتميز سلسلة هواتف سامسونج A بتصميم أنيق وأداء ممتاز، ومن بين هذه السلسلة يبرز هاتف سامسونج A33 كواحد من أفضل الهواتف في فئته، يأتي هاتف A33 بمواصفات تقنية مميزة تجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف يوفر أداء قوي وتجربة استخدام ممتعة.

مواصفات الهاتف

يتوفر الهاتف بذاكرة داخلية سعة 128 أو 256 جيجابايت، مع إمكانية التوسيع، وبالنسبة للكاميرا الخلفية، فهي تأتي بدقة 48+8+5+2 ميجابيكسل، في حين تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 13 ميجابكسل، وتأتي البطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع بقوة 25 واط، يعمل الهاتف بنظام أندرويد 12 مع واجهة One UI 4.1، وهو مقاوم للماء والغبار بمعيار IP67، كما يأتي مزودًا بميزات إضافية مثل NFC وصوت ستيريو وميكروفون إضافي، بالإضافة إلى وجود بصمة الإصبع المدمجة في الشاشة وتقنية التعرف على الوجه.

مميزات الهاتف