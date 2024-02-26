كم تبلغ ثروة الدكتور هاني الناظر؟ .. كم جنى الدكتور من هذه المهنة!! أبنه يكشف الكثير

من المتعارف عليه أن الدكتور هاني ناظر من أشهر الدكاترة المصرية لذلك يتساءل العديد من الناس باستمرار عن كم تبلغ ثروته حيث يثير ذلك فضول الجميع ويجعلهم يتلهفون لمعرفة ثروته التي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال متابعة هذا المقال والاطلاع على المزيد عن الدكتور هاني الناظر تابعوا معي..

كم تبلغ ثروة الدكتور هاني الناظر؟

تم الإعلان يوم الخميس الماضي عن وفاة الدكتور هاني الناظر حيث كتب ابنه محمد الناظر على حسابه الرسمي بموقع الفيسبوك ان لله وان اليه راجعون قد توفى الى رحمة الله تعالى والد الدكتور هاني الناظر وتكون صلاة الجنازة يوم الخميس الموافق 22 فبراير عام 2024 في المجمع الاسلامي في منطقة الشيخ زايد بمدينة أكتوبر بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاه العصر ان شاء الله.

من هو الدكتور هاني الناظر

ولد الدكتور هاني الناظر في يوم 26 ديسمبر عام 1950 حيث تتمدد جذوره لعائلة ابو دومة التي تشتهر بشدة في مدينة طما بمحافظة سوهاج في مصر وورث الدكتور هاني الناظر الطب عن والده الذي يعتبره قدوته الأولى وكان يذهب معه الى عيادته باستمرار في منطقة شبرا في مصر ومنذ طفولة الدكتور هاني الناظر وهو يشاهد والده وهو يقوم بمهمته الطبية ويتعامل مع المرضى بمنتهى الإنسانية يتشبع بهذه التفاصيل ويكبر معه حلم ان يصبح دكتور الغلابة وفي نفس عيادة والده استكمل مشواره الطبي في نفس التخصص في الأمراض الجلدية.