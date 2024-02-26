مسلسل وبقينا اتنين في رمضان 2024 “بطولة رانيا يوسف” تعرف على القنوات الناقلة

كشفت السيناريست أماني التونسي عن حقيقة تجسيد الفنان إدوارد لدور الفنان الراحل طارق عبد العزيز في مسلسل “بقينا اتنين”، حيث أكدت أن إدوارد يقدم دورا مميزا يختلف تماما عن الشخصية التي كان يؤديها الفنان الراحل طارق عبد العزيز.

مسلسل وبقينا اتنين في رمضان 2024

تتناول أحداث مسلسل “وبقينا اتنين” صدمة ما بعد الطلاق مستكشفا عواقب الانفصال على شركاء الحياة ومراحلهم النفسية من خلال تجاربهم ومواقفهم المتنوعة يتميز العمل بأسلوبه الفريد في دمج الدراما الاجتماعية مع العناصر الكوميدية مما يجسد بشكل ممتع ومثير الصراعات الشخصية والعلاقات الإنسانية في سياق الانفصال وما يتبعه من تأثيرات نفسية مسلسل “وبقينا اتنين” يقدم رحلة مثيرة وممتعة داخل عوالم شخصياته المتنوعة حيث يندمج الضحك والدموع في قالب درامي يعكس تفاصيل وتجارب الحياة اليومية بطريقة واقعية ومؤثرة.

فريق العمل مسلسل وبقينا اتنين

تعتبر مسلسل “وبقينا اتنين” إحدى الأعمال الدرامية البارزة التي تتألق بقصتها المثيرة وأداء فني ممتاز من قبل نخبة من نجوم الدراما المصرية حيث يتألق كل من شريف منير ورانيا يوسف وميمي جمال وعمرو وهبة وتامر فرج ومروة عبد المنعم وياسر الطوبجى وطارق عبد العزيز ونانسي هلال وعزت زين بأداء متميز يضفي على العمل طابعًا فنيا استثنائيا تأليف المسلسل أمانى التونسي وإخراج طارق رفعت يجسد المسلسل براعة ومهارة في تقديم قصة مشوقة ومثيرة حيث تتناول الحلقات العديد من القضايا والمواضيع الاجتماعية بشكل متميز ومعاصر مما يضفي عليه طابعا أصيلا وجذابا يجذب الجمهور.