ستحمل هذه الفاتورة أوزانًا كبيرة على المشتركين حيث يجب عليهم دفع مبالغ كبيرة في فترة قصيرة، وقد يؤدي التأخر في الدفع إلى توقف الخدمة، يتم في هذه العملية وضع قيمة الفاتورة الأصلية للثلاثة أشهر التي تبلغ قيمتها 65 جنيهًا فقط، وإذا أراد المشترك أو العميل القيام بالاتصال عبر الخط، سوف يتم إضافة قيمة المكالمة إلى هذه الفاتورة، بدأ العديد من الأشخاص في البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023 شهر أبريل عبر موقع المصرية للاتصالات te.eg، وسنقدم لكم جميع التفاصيل حول هذه الفاتورة.

سداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2023

تقدم شركة المصرية للاتصالات فرصة لجميع عملائها ومشتركيها حيث يتسنى لهم إثبات قدرتهم على سداد قيمة الفواتير التي تُصدَر، وذلك نظير هبة 30 يومًا كاملة تستطيعون من خلالها السداد. وفور انتهاء هذه المدة المحَدَّدَة، سوف يتحول الخط الأرضي إلى طور استقبالية فقط، في نتيجة لذلك، يجب على العميل دفع قيمة الفاتورة حتى يتمكن من استخدام خدمة الإنترنت، ويعود الخط غير مفعل طوال شهر كامل، إذا لم يتم الدفع في الموعد المحدد، فسيقوم المزود بإزالة خط الاتصال، ولا يزال مسجلاً حتى يستردها العميل من المزود، يجب الإشارة إلى أنه مع تأخر الدفع عن قيمة الفاتورة، ستفرض الشركة غرامات إضافية على المبلغ المستحق. كما قدّمت الشركة خدمات دفع متنوعة، بما في ذلك الدفع نقدًا والدفع بواسطة فيزا، فضلاً عن استخدام بوابات دفع إلكترونية مثل فوري وأمان.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023 شهر أبريل عبر موقع المصرية للاتصالات te.eg