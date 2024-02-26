هسة pdf.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة في عموم المحافظات عبر موقع منصة مظلتي

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة، لايزال البحث مستمر حول اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة التي لم يتم الاعلان عنها حتى الآن، كما لم تكشف وزارة العمل العراقية عن موعد محدد للكشف عن اسماء المشمولين بالوجبة الاخيرة التي طال انتظارها، وسط توقعات بأن يتم الاعلان عنها قريبا قبل شهر رمضان ليتم صرف الراتب للمحتاجين والفئات الفقيرة ليقوموا بشراء احتياجاتهم قبل حلول الشهر الكريم، واليكم طريقة الاستعلام.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

بسهولة يمكنك تحميل كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة بعد أن يتم اعتمادها من قبل السيد الوزير احمد الاسدي وزير العمل العراقي، حيث أكدت وزارة العمل العراقية أنها تتحرى الدقة في اختيار الأسر المستحقة لكي يصل الدعم لمستحقيه فقط دون غيرهم، حيث يرغب جميع المتقدمين في صرف هذا الدعم في أقرب وقت نظرا للظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، وهناك توقعات بأن يتم الكشف عن الوجبة السابعة خلال أيام من الآن بعد الانتهاء من مراجعة كافة الطلبات المقدمة، واليكم طريقة تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024:

قم بزيارة منصة مظلتي.

ادخل إلى قسم برنامج الرعاية الاجتماعية.

حدد اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024.

قم باختيار الوجبة المراد الاستعلام عنها، ألا وهي الوجبة السابعة.

إدخال كافة البيانات المطلوبة منك بشكل دقيق وبطريقة صحيحة.

ثم بالضغط على كلمة “الاستعلام”.

ستظهر لك كشوف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024.

اضغط على كلمة “تحميل” ليتم تنزيل الكشوف على جهازك.

أسباب رفض الرعاية الاجتماعية 2024

ومن اسباب رفض الرعاية الاجتماعية 2024 ورفض طلبك في الحصول على الدعم ما يلي: