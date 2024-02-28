خطوات وطريقة وشروط تسجيل تكافل وكرامة للمرأة 2024+جدول زيادة المعاشات الجديدة

تكافل وكرامة للمرأة أهم برامج الدعم الاجتماعي التي أطلقتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، تحت مظلة التضامن الاجتماعي والتي تشمل جميع المواطنين في مصر الذي وقع عليهم الاختيار وفقا للشروط الموضوعة من الوزارة، ومن أهم فئات المجتمع المصري هي المرأة المتزوجة التي تحمل أعباء الأسرة كاملة وتسعى إلى توفير حياة جيدة لكل أفراد أسرتها، وفيما يلي نتعرف على كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة للمرأة المتزوجة 2024.

تكافل وكرامة للمرأة

تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة وفقا لتعليمات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليكون حماية اجتماعية لطبقات المجتمع الفقيرة في مواجهة الإصلاحات الاقتصادية الراهنة، وما تسببت فيه من غلاء أسعار جميع السلع الغذائية الأساسية، ويتم صرف تكافل وكرامة في صورة معاشات شهرية في مواعيد ثابتة، ويمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة للمرأة المتزوجة بالخطوات التالية.

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

بعد التأكد من فتح الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي للوزارة، اختر تبويب ” تكافل وكرامة”.

ينقلك الموقع إلى صفحة أخرى خاصة بكل ما يتعلق ببرنامج تكافل وكرامة.

اختر منها زر ” الاستعلام عن تكافل وكرامة “.

في أيقونة الاستعلام يتم تسجيل الرقم القومي الخاص بالمرأة المتزوجة.

في الخطوة الأخيرة اختر زر ” بحث”

انتظر يوضح موقع التضامن الاجتماعي كل ما يتعلق بهذا المعاش من خلال قاعدة البيانات الموجودة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حقق معاش تكافل وكرامة الكثير من المساعدة إلى جميع المستفيدين منه، ولكي يقع الاختيار على أحد المواطنات يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية.