آخر كلام..موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 المواد الغير مضافة والمواد المضافة للمجموع..الشادر اتنصب اجهزوا يا طلبة الثانوية

‏موعد امتحانات الثانوية العامة، نحن على مقربة من امتحانات الثانوية العامة هذه الامتحانات التي تسبب الكثير من القلق لأولياء الأمور والطلاب نظرًا لأنها مسؤولة عن تحديد مستقبل جميع الطلاب ومع اقتراب انتهاء عام 2023 / 2024، انتشرت الكثير من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة والموعد الخاصة بالإمتحانات أيضا حتى يتمكن الطلاب من التجهيز والاستعداد لهذه الامتحانات.

‏موعد امتحانات الثانوية العامة

‏تم إصدار في الفترة الأخيرة بيان قادم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خاص بتفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة لينص على:

تم عقد اجتماع بين وزير التربية والتعليم وجميع الجهات المختصة والمسؤولة عن وضع جدول الامتحانات الخاص بالثانوية العامة لعام 2023 /2024.

‏وكانت من التصريحات الخاصة بوضع جداول الامتحانات والصادرة بالتحديد عن وزير التربية والتعليم أن يتم مراعاة وضع مسافة مناسبة بين الامتحانات حتى يتمكن الطلاب من القيام بمراجعة كل مادة بشكل جيد.

‏ ونظرًا لأن الطلاب يقومون بعقد امتحانات لمواد لا يتم إضافتها للمجموعة فتم تحديد موعد خاص بهذه المواد لكي يتم البدء بها من يوم 10 يونيو القادم حتى تتيح فرصة أمام المواد الرئيسية لكي يتمكن الطلاب من دراستها بشكل جيد.

‏ولكن الموعد المحدد لعقد امتحانات المواد الرئيسية المضافة للمجموع يكون بداية من يوم 22 يونيو القادم لعام 2024.

‏تصريحات أخرى خاصة بوزير التربية والتعليم

أكد وزير التربية والتعليم أنه قبل الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة للعلن وبشكل تفصيلي سوف يتم عقد اجتماع خاصة بين وزير التربية والتعليم واتحاد طلاب مصر حتى يتمكنوا من مناقشة جدول الامتحانات والوصول إلى الجدول المثالي المناسب لجميع الطلاب.