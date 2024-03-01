ساعة ونص من أغاني لولو الشطورة..أحدث تردد لقناة وناسة كيدز 2024 على النايل سات اظبطها دلوقتي

أحدث تردد لقناة وناسة أخر ما أعلنت عنه إدارة قناة وناسة السعودية، والتي هي ملك للفنان المشهور راشد الماجد الذي كان حريص على الأطفال العرب والمسلمين تحديدا، لأنه يود أن يقدم لهم قناة أطفال كرتونية تعزز فيهم هوية الطفل العربي الإسلامي، وتأكيد الحفاظ على العادات والتقاليد الشرقية التي تاهت مؤخرا وسط الزخم الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت، وتبدأ التربية والنشأة السليمة منذ الصغر حيث قناة وناسة للأطفال.

أحدث تردد لقناة وناسة

انطلقت قناة وناسة منذ عام 2007 وخلال هذه المدة تمكن من وضع إسمها في قائمة قنوات الأطفال المفضلة للأسر العربية، حيث تبث القناة مجانا خلال 24 ساعة والذي ميزها وجذب الأطفال كثيرا إليها عدم وجود فواصل إعلانية، لا يفضلها الطفل كثيرا وقد تم تحديث تردد قناة وناسة مع نهاية عام 2023 لاستمرار البث على النايل سات وعرب سات بجودة عالية.

تردد قناة wanasah 2024 على النايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة wanasah 2024 على العرب سات.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD.

محتوى قناة وناسة للأطفال

قناة وناسة للأطفال متنوعة المحتوى حيث يجد الطفل كل ما يحتاج إليه في المرحلة الأولى من طفولته، من برامج ترفيهية مسلية للطفل يقضي أمامها وقت ممتع ولطيف، هذا مع تقديم البرامج التعليمية لأساسيات اللغتين العربية والإنجليزية قبل دخول المدرسة، وأخيرا تأتي أغاني وأناشيد وناسة المفضلة والمشهورة بشخصية لولو التي تشجع الطفل على تنفيذ الأمور الصحيحة وتنتهي عن الخطأ ومن هذه الأناشيد ما يلي.