“زادت أكثر من 40%!!”.. اسعار ياميش رمضان 2024 في السوق واسعار خيالية للمكسرات

اسعار ياميش رمضان 2024، أيام قليلة ويهل علينا هلال الشهر الكريم لذا يتزايد البحث حول اسعار ياميش رمضان 2024 التي تعد أحد السلع الاساسية في كل منزل خلال هذا الشهر الكريم، وخاصة البلح الذي يستحب للمسلم أن يفطر عليه، واليكم ننشر قائمة اسعار الياميش وفقا لما تداولته المواقع ورصدته الكاميرات، والآن مع اسعار جميع انواع الياميش والمكسرات.

اسعار ياميش رمضان 2024

ووفقا للاسعار المتداولة في الاسواق فأن اسعار ياميش رمضان 2024 قد زادت مقارنة بالعام الماضي بنسبة 50%، وكشف اسلام الفيومي عضو شعبة العطارة بالغرفة التجارية أن سبب ارتفاع سعر الياميش هذا العام يرجع إلى ستيراد معظم الأصناف من الخارج، حيث أن مصر تستورد نسبة 100% من الياميش، وكذا نقص الدولار من العوامل التي أدت لارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن الأسواق تشهد حالة من ضعف الإقبال هذا العام مقارنة بالعام الماضي بسبب الارتفاعات الحادثة، واليكم اسعار الياميش 2024:

– يتراوح سعر البلح بين 18- 60 جنيهًا.

– سجل الزبيب البلدي 180 جنيها.

– تراوح سعر قمر الدين 85-100 جنيها وفقا للنوع.

– عرقسوس 250 جرام بسعر 50 جنيهًا.

– سوداني مقشر بسعر 100 جنيهًا للكيلو.

– سجل سعر جوز الهند 160 جنيها.

سعر كيلو المشمشية السوري والتركي يتراوح من 460 جنيهًا.

– سجل سعر تمر هندي 300 جرام: 30 جنيها.

– سجل سعر بندق محمص 400 جرام: 80 جنيها.

– سجل سعر بندق مقشر 280 جنيها

– سجل سعر كيلو القراصيا من 360 جنيها.

– تراوح الكركديه سعره 90 جنيهًا.

– سجل سعر البندق من 650 جنيهًا.

– بلغ سعر كيلو اللوز سعر 520 جنيهًا.

– سجل سعر عين الجمل 360 جنيهًا.

– سجل سعر الفستق 750 جنيهًا للكيلو.

نصائح عند شراء الياميش