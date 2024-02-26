“شهر الخير جاي بالخير” زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين في مارس 2024 ….. والفئات المستحقة والشروط اللازمة

لاقى خبر زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين في مارس 2024، اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين خلال الآونة الأخيرة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم وشراء الكثير من السلع والمواد الغذائية، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت بياناً رسمياً تؤكد فيه أن الأخبار التي يتم تداولها بشأن اضافة زيادة على بطاقة التموين في مارس 2024، لس له أي أساس من الصحة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة الخبر…….

زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين في مارس 2024

أكد الدكتور”علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة لم تعلن عن أي أضافة أو زيادة في بطاقات التموين في مارس المقبل، مشيرة إلى أن الأخبار ليست صحيحة ، وناشد المصيلحي المواقع الالكترونية تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار لتجنب الضجة التي تحدث في الشارع المصري بسبب الأخبار المغلوطة، مشيراً إلى أن المواطن يمكنه الإطلاع على الأخبار والقرارات الرسمية من خلال الصفحة الرسمة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على الإنترنت .

من هي الفئات المستحقة للزيادة

وأشار “المصيلحي” إلى أنه في حالة الإعلان عن زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين سوف يكون القرار منشور على الصفحة الرسمية للوزارة، وعلى القنوات الفضائية المصرية، وأضاف خلال نهاية حديثه إلى أن الوزارة سوف تقوم بـ اختيار الفئات الأولى بالرعاية وهي: