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عروض متتفوتش … أقوى خصومات و عروض العثيم في يوم التأسيس السعودي 2024
يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن عروض العثيم يوم التأسيس 2024 حيث يتم تقديم عدد كبيرمن الخصومات على كافة السلع الغذائية، والأثاث، والاجهزة الكهربائية وعلى أدوات تنظيف المنازل والملابس ومن خلال مقالنا سنتعرف على عروض العثيم في يوم التأسيس السعودي 2024.
عروض العثيم في يوم التأسيس السعودي 2024
يبحث عن عروض يوم التأسيس 2024 والتي يتم فيه تقديم عدد من العروض باسعار منخفظة وتعتبر فرضة لتقديم عروض متاجر العثيم الخاصة وذلك في يوم تأسيس المملكة يصادف الثاني والعشرون من شهر فبراير 2024 ومن ضمن اهم العروض:
- عرض مقدم على كل من دقيق ابيض فاخر، لبنة طازجة، فاصوليا خضراء، صابون بالموليف، عنب ابيض
- كما انه يتم تقديم خصومات على لبن المراعي، زين لوز 500، خبز فلبيني 10، بيتزا بيبروني،
- عرض على فشار جولي تايم، زيت جوز الهند، خرشوف، حلواني و طحان.
عروض بنده يوم التاسيس 2024
تم الاعلان من قبل بنده في مختلف فروعه داخل المملكة العربية السعودية عن عروض والتي من بينها:
- كما انه يقدم عرض على كيلو مفروم بقري برازيلي سعره إلى 26.95 ريال سعودي، والذي كان سعره 31.95 ريال سعودي.
- مكعبات لحم بقري برازيلي سعره إلى 27.95 ريال سعودي، الذي كان 34.95 ريال سعودي.
- ستروجانوف بقري برازيلي بسعر يصل إلى 34.95 ريال سعودي، حيث كان سعره قبل العرض 46.95 ريال سعودي.
- تخفيض على روستو بقري برازيلي سعره 33.95 ريال سعودي وكان سعره قبل العرض كان 46.95 ريال سعودي.
- العرض شاورما دجاج بسعر 14.95 ريال سعودي، وقبل العرض كان 17.95 ريال سعودي.