رمضان مع دي إم سي مختلف .. خريطة مسلسلات DMC في رمضان 2024 بعد إعلان عرض مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز

خريطة مسلسلات DMC في رمضان أعلنت عنها القناة، وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث قامت قناة DMC بالإعلان عن تقديم مجموعة من المسلسلات الرمضانية على شاشتها والتي تتنوع بين الكوميدي والاكشن والدراما وغيرها، وسوف نوضح جميع المسلسلات التي من المقرر عرضها على القناة في التالي تابعونا.

خريطة مسلسلات DMC في رمضان

أوضحت قناة DMC أنها من المقرر أن تقوم بعرض مجموعة من المسلسلات الرمضانية الرائعة والمتنوعة، حيث قامت القناة بعرض الخريطة الخاصة بالمسلسلات ومنهم مسلسل يحيى وكنوز وهو مسلسل للأطفال يعرض بالرسوم المتحركة ومترجم بلغة الإشارة ويتحدث عن التاريخ الفرعوني لمصر بطريقة مبسطة من أجل الأطفال.

مسلسل الحشاشين على DMC في رمضان

أعلنت قناة DMC عن القيام بعرض مسلسل الحشاشين خلال موسم رمضان 2024، وهو من بطولة النجم كريم عبدالعزيز ومجموعة من النخبة من الفنانين والفنانات، وهو يتناول قصة الحشاشين الذين ينتمون إلى حقبة القرن 11 واستمرت تلك الجماعة نحو قرنين من الزمن، وشهدت مجموعة من الاغتيالات والأحداث المشوقة.

مسلسل إمبراطورية ميم على DMC في رمضان

المسلسل من بطولة النجم خالد النبوي الذي يجسد شخصية أب ولديه 6 أبناء، ويتحدث المسلسل عن علاقة الأب بأبنائه وكيفية مواجهته لحالة التمرد منهم، وقصة المسلسل مأخوذة من رواية الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس.

مسلسل فراولة على DMC في رمضان

أعلنت قناة DMC عن عرض مسلسل فراولة خلال سباق رمضان 2024، وهو مسلسل كوميدي من بطولة الفنانة نيللي كريم وتجسد دور ابنة حارس عقار وتعيش في طبقة اجتماعية فقيرة وتنقلب حياتها وتصبح من الأغنياء.