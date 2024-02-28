يعني هنقبض كمان أسبوعين تاني..حقيقة صرف مرتبات مارس قبل رمضان 2024 بالزيادة الجديدة

حقيقة صرف مرتبات مارس قبل رمضان معلومات يبحث عنها جميع الموظفين في مصر خلال الأسابيع القادمة، حيث ترددت بعد الاجاويد للتي تفيد بعزم وزارة المالية على صرف مرتبات شهر مارس القادم قبل بداية شهر رمضان المبارك، والذي من المقرر أن يهل علينا يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من مارس 2024 وفقا لما ورد عن هيئة البحوث الفلكية.

حقيقة صرف مرتبات مارس قبل رمضان

يهتم كل العاملين في قطاعات الحكومة المختلفة من جميع الدرجات الوظيفية بالبحث عن حقيقية تفكير صرف مرتبات شهر مارس القادم، وقد بدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر فبراير الحالي يوم الخميس الماضي الموافق 22 ولم تنتهي حتى الآن من صرف مرتبات جميع الموظفين، والجدير بالذكر أنه لم يرد من أي مصادر رسمية عن وزارة المالية بصرف مرتبات مارس قبل الموعد المحدد لها، ومن المقرر أن نوافيكم بالأخبار الجديدة فور الإعلان عنها من مصادرها الرسمية.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

وفقا للخطة التي وضعتها وزارة المالية عن صرف مرتبات السنة الحالية، تبدأ الوزارة في صرف مرتبات الشهر الثالث من عام 2024 يوم 21 مارس وتستمر لمدة خمسة أيام بناءا على الجدول الموضوع ليكون اليوم الخامس والأخير في صرف مرتبات شهر مارس يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من مارس، على أن يتم صرف المرتبات وفقا للحد الأدنى للأجور الجديد حيث يكون للدرجة السادسة 6000 جنيه والدرجة الخامسة 6500 جنيه والدرجة الرابعة 7000 جنيها.