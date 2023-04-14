جميع متابعي برنامج طائر السعيدة يبحثون عن إجابة السؤال رقم 23 في مسابقة اليوم والذي يقول: ما هو اسم الشاعر الذي قال البيت الموجود في الموقع الرسمي للبرنامج؟، تم عرضه على قناة السعيدة الفضائية اليمنية بشكل مباشر اليوم مع مايا العبسي، بعد طرح سؤال الجمهور في اليوم 23 من مسابقة طائر السعيدة، ارتفعت نسبة البحث على المحركات عن حل سؤال الحلقة 23 مسابقة طائر السعيدة مع مايا العبسي 2023 وخطوات الاشتراك في المسابقة، كما سنقدم لكم اليوم طريقة معرفة الإجابة الصحيحة لسؤال المشاهدين في حلقة 23 من مسابقة طائر السعيدة، وسنظهر لكم قيمة جائزة حل هذا السؤال بشكل صحيح.

رابط الاشتراك في طائر السعيدة

يمكنكم المشاركة في مسابقة “طائر السعيدة” عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي للبرنامج alsaeeda-tv.net، ثم حل سؤال الحلقة 23 بعد ذلك، يمكنكم المشاركة في سحب الجوائز اليومية والأسبوعية القيِّمَة ضمن المسابقة طوال شهر رَمَضان، كذلك يُمْكِنُ معرفة سؤال المشاهدين لهذا اليوم، وهو 23، في المسابقة. تتواصل طائر السعيدة مع مايا العبسي وتُطرح أسئلة جديدة عبر الموقع يوميًا، وبالتالي يُمكن حلّ سؤال 23 من مسابقة طائر السعيدة كما ذُكر سابقًا.

خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

هذا يعني بأن لكي تتمكن من الإجابة على سؤال حلقة 23 من طيور السعادة، يجب عليك الاشتراك في المسابقة التي أطلقتها مايا العبسي، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية.

ينصح الانتقال إلى الموقع الرسمي لبرنامج طائر السعيدة، والذي يحمل اسم alsaeeda-tv.net. سيتم ثمَّ عرض مسألة الحلقة 23 في مسابقة “طائر السعيدة” اليوم. يجب بعد ذلك عليك اختيار الحل الصحيح والضغط عليه. ثمَّ، يجب إدخال المعلومات الشخصية اللازمة للتسجيل والتي تشمل: “الاسم الكامل، رقم الجوال، واسم المنطقة”. أخيراً، اضغط على الزر الموجود بجوار كلمة “اشترك”.

حل سؤال الحلقة 23 مسابقة طائر السعيدة مع مايا العبسي 2023 وخطوات الاشتراك في المسابقة

من الشاعر الذي قال للآيات الشعرية التالية: “أتمنى أن أعيش بجمال ، أعيش وأعتني بجمالي … ولست مخفيًا عن أبي أو عني”؟

علي عبد الرحمن جحاف.

حسين محمد البر.

عثمان ابو ماهر.

الإجابة الصحيحة هي علي عبد الرحمن جحاف.