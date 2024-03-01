جهز ورقك وفلوسك”: خطوات الحجز في الطرح التكميلي لوحدات جنة بعدد من المدن الجديدة 2024

الطرح التكميلي لوحدات جنة أعلن عنه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك من أجل تمكين الأشخاص الذين لم يستطيعون الحجز في الوحدات السابقة القيام بالحجز في تلك الوحدات، وسوف نوضح كافة التفاصيل عن الطرح التكميلي لذلك المشروع في التالي تابعونا.

الطرح التكميلي لوحدات جنة

تم الإعلان من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح مشروع تكميلي لوحدات جنة تصل إلى ما يقرب من 480 وحدة سكنية، وذلك بمجموعة من المدن الجديدة مثل مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وغيرها، وذلك بمساحات تتراوح ما بين 100 إلى 150 متر، وتبلغ عدد الوحدات المطروحة نحو 839 وحدة سكنية بمساحات تتراوح ما بين 57 و93 متر بكل من مدينة العبور وأسيوط الجديدة.

نظام التقديم في الطرح التكميلي لوحدات جنة

يخضع نظام اختيار الأشخاص لنظام القرعة العلنية اليدوية، وذلك من خلال بنك التعمير والإسكان، ويتم طرح الشروط والخطوات الحجز والمساحات والاسعار وكيفية السداد والدراسات المطروحة وغيرها، ويستطيع جميع الأشخاص معرفة تلك التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني.

موعد الطرح التكميلي لوحدات جنة

من المنتظر أن يتم فتح باب التسجيل في الطرح التكميلي لوحدات جنة بدء من يوم الأحد 3 مارس القادم، ويستطيع جميع الأشخاص الذين لم يحالفهم الحد في المرات السابقة التقديم في الطرح التكميلي، ويلزم سداد كافة الرسوم الخاصة بالحجز من احب التأكيد على جدية حجز الوحدة، وتم طرح الوحدات في كل من مدينة القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر وأسيوط الجديدة والعبور الجديدة وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة الإسكان المصرية.