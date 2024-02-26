الدفعة الجديدة.. ظهرت الآن أسماء نقل النفوس في العراق 2024 الوجبة الجديدة 131 عبر بوابة حكومة المواطن الإلكترونية

لقد تم الإعلان وبشكل رسمي عن كشوفات أسماء نقل النفوس للوجبة 131 وهذا وفق لما أوضحته وزارة الداخلية العراقية، وبناء عليه قد تصاعدت محركات البحث من قبل عدد كبير جدا من الأشخاص الراغبين في معرفة نتائج الوجبة الأخيرة الخاصة بشهر فبراير، ومن خلال هذا الموضوع سوف نذكر لكم كل التفاصيل علما بأن الكشوفات قد تم رفعها فعلياً على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية بالإضافة إلى موقع وزارة الداخلية العراقية، ويمكن أن يتم الاستعلام عن تلك الكشوفات بكل سهولة بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى أي دائرة من الدوائر الحكومية تابعونا لمزيد من التفاصيل.

ظهور أسماء نقل النفوس وجبة فبراير 2024

نجد أن وزارة الداخلية العراقية قد حرصت وبكل تأكيد على أن تقوم بتسريع الإجراءات الخاصة برفع كشوفات وجبة نقل النفوس الأخيرة، والتي تحمل رقم 131 وهذا بعد أن تمت عمليات المراجعة بدقة دون أن تستغرق وقتا طويلا و لتحميل نتائج أسماء وجبة شهر فبراير تابعوا تلك الخطوات:

الخطوة الأولى يتم فيها الولوج إلى موقع حكومة المواطن الإلكترونية من هنا.

الخطوة الثانية يتم إدخال كافة البيانات الخاصة بتسجيل الدخول ويتبع هذا بكتابه اسم المواطن بالكامل ورقم الهوية الوطنية على أن تكون سارية.

الخطوة الثالثة يتم فيها تحديد الوجبة المراد الاستعلام عنها وهي الوجبة 131 والضغط على أيقونة تحميل ليتم تحميل الكشوفات بصيغة ال pdf وبعدها يمكن استخراج الأسماء منها بسهولة.

المستندات المطلوبة لنقل النفوس في العراق 2024

لقد أوضحت وزارة الداخلية العراقية بعض المستندات الواجب توافرها من أجل تقديم طلب نقل النفوس في العراق وقد جاءت على النحو التالي: