خد معاك 1000 جنيه زيادة.. زيادة رسوم استخراج جواز السفر

في إطار التعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب، خلال الجلسة العامة يوم الأحد الماضي، هو التعديل على بعض أحكام القانون رقم 97 لعام 1959 حول زيادة رسوم جوازات السفر، وذلك من 1000 جنيه بدلاً من 250 جنيهًا المنصوص عليها ضمن القانون الحالي، ونصت التعديلات الجديدة على تعيين شكل مناسب لجواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقته عليه، فضلاً عن تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يُحصل عنه.

زيادة رسوم استخراج جواز السفر الجديد

ووفقًا للقانون فإنه لا يجاوز رسوم استخراج جواز السفر عن 1000 جنيه، إضافة إلى الرسوم المقررة ضمن قوانين أخرى، وفي هذا أكد النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، عن عرض التقرير الخاص باللجنة في مشروع تعديل القانون الخاص بجوازات السفر، وهو ما يهدف إلى تحقيق الحماية المالية لجميع الموارد الخاصة بموازنة الدولة، مما يُقلل من الإضطرابات الكبيرة التي شهدها سعر الصرف.

معايير جواز السفر الجديد

واضاف صالح، أن جواز السفر الجديد السفر الإلكتروني بما يتوافق مع جميع المعايير والضوابط العالمية ومتطلبات منظمة الطيران المدني مع توفير كافة إمكانيات السلامة والأمان، فضلاً عن تزويدها بخدمها للكشف عن تزوير جوازات السفر، مؤكدًا أن تعديل الرسوم يأتي في ضوء الإلتزامات بالمواثيق والإتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر.