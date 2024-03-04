“فرصة لو عاوز تشتري” انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بمحلات الصاغة

سعر الذهب اليوم في مصر، سجل سعر الذهب اليوم في مصر انخفاضاً جديداً بعد موجة التراجع التي شهدتها أسعار المعدن الأصفر والحديد في الأيام الأخيرة، بعد إتمام صفقة رأس الحكمة التي عملت على تهدئة الأجواء وانخفاض شديد في أسعار الدولار في السوق الموازية، مما أدى بالتالي إلى انخفاض أسعار الذهب انخفاضاً ملحوظاً.

سعر الذهب اليوم في مصر

استهلت التعاملات لسعر الذهب اليوم في مصر اليوم الإثنين 4 مارس 2024، ليسجل تراجعاً بقيمة 115جنيهاً عن ختام تعاملات الأمس، كما كشف نائب رئيس شعبة الذهب أن هذا التراجع في سعر الذهب ناتج عن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، بعد إعلان الحكومة عن ضخ العملة الدولارية في الاقتصاد المصري لمواجهة محنة عدم توفير النقد الأجنبي لمواجهة التحديات المعيشية والالتزامات.

أسعار الذهب اليوم في الصاغة المصرية

سجل عيار 24 اليوم 3086 جنيهاً للجرام.

بينما سجل عيار 21 اليوم 2700 جنيهاً للجرام.

في حين وصل عيار 18 إلى 2314 جنيهاً للجرام.

كما سجل الجنيه الذهب اليوم 21600 جنيهاً.

آخر تطورات الذهب في الأسواق

أكد لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب أن الفترة الحالية ستشهد استقرار وهبوط في أسعار المعدن الأصفر وذلك بسبب عناية الدولة وحرصها على القضاء على السوق الموازية وتوفير العملة النقدية الأجنبية التي تساهم في استقرار الأسعار وتراجعها عما كانت عليه في الأسابيع الماضية، كما أوضح منيب أن أسعار الذهب في الصاغة المصرية شهدت تراجعاً منذ بداية هذا الأسبوع حيث تراجع سعر جرام عيار 21 بلغ 650 جنيهاً خلال هذه الفترة مضيفاً أن صفقة رأس الحكمة مفيدة على كافة الأصعدة للاقتصاد المصري.