“هسه ظهرت الآن” أسماء نقل النفوس الوجبة 132 في العراق دفعة فبراير 2024 موقع شؤون الأحوال المدنية moi.gov.iq

يرغب الكثير من المواطنين في العراق معرفة أسماء نقل النفوس الوجبة 132 دفعة شهر فبراير 2024، فمنذ فترة طويلة ينتظر المواطنون في جميع المحافظات العراقية الإعلان عن أسماء نقل النفوس الوجبة 132 لعام 2024، ولكن كشوفات الوجبة 132 تأخرت أكثر من اللازم بسبب زيادة عدد المتقدمين، حسب ما قالته مديرية الأحوال المدنية، لهذا السبب يبحث الكثيرون عن طريقة الاستعلام عم أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة 132 لمعرفة الأسماء الجديدة، ونقل النفوس هي خدمة مهمة تقدمها شؤون الأحوال المدنية لتصحيح بيانات المواطنين في القيد أو نقلهم.

الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة 132 في العراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ظهور الأسماء الخاصة بالوجبة رقم 132 من خدمة نقل النفوس بين المحافظات المختلفة، وذلك لتسهيل عملية الحصول على الكشوفات اللازمة للمواطنين الراغبين في تغيير قيدهم المدني، وتأتي هذه الوجبة بعد إجراء تعديلات جديدة على البيانات الشخصية للمتقدمين في العراق، وللاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة 132 في العراق قم باتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى موقع وزارة الداخلية العراقية، أو حكومة المواطن العراقية.

بعدها أدخل رمز التحقق المرئي في الخانة المطلوبة.

ثم اذهب إلى الصفحة التالية من الموقع.

وبعد ذلك حدد الوجبة التي عليها الدور (132 في هذه الحالة).

ثم اكتب جميع البيانات المتعلقة بالمواطن بعد التعديل (مثل الاسم، العنوان، الجنسية، الرقم الوطني، إلخ).

بعد ذلك اختر المحافظة التي ترغب في نقل قيدك إليها.

ثم اضغط على زر بحث.

ستظهر لك كشوفات أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة.

شروط التقديم على خدمة نقل النفوس في العراق

بعض الأشخاص لديهم مشاكل في بطاقة الأحوال المدنية ويرغبون في تغيير الأسماء أو البيانات. لذلك، يقدمون طلباً رسمياً وتقوم المديرية بمراجعته والرد عليه في مدة تتراوح بين أسبوعين وشهر، وللتقديم في خدمة نقل النفوس بالعراق، يجب عليك تلبية الشروط التالية التي حددتها وزارة الداخلية العراقية: