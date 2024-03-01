“تخفيض 50% على اللحمة” أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بالمحافظات المختلفة قبل شهر رمضان 2024

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة،أكدت بعض المصادر الحكومية أن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة سيتم بيعها بأسعار مخفضة للمواطنين في كافة المناطق وأنحاء الجمهورية، تنفيذاً لأوامر السيد الرئيس في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة والكميات التي يحتاج إليها المواطنين.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

كما أوضحت الوزارة أن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة التي سوف يتم بيعها للمواطنين بالمنافذ لن تتعدى 280 جنيهاً للكيلو الواحد، كما أوضحت أن المنافذ توفر عدد كبير من الاحتياجات الأساسية مثل: مصنعات اللحوم الحمراء والبيض الأحمر، والبيض الأبيض، بالإضافة إلى الطيور المجمدة والأسماك والزيتون والعسل في جميع منافذ الوزارة المتحركة والثابتة أيضاً.

أسعار السلع في منافذ وزارة الزراعة

حرصت وزارة الزراعة على تقديم عدد كبير من المنتجات الغذائية والاحتياجات اليومية الضرورية لتخفيف العبء عن المواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة تلائم احتياجات المواطن البسيط، و أرجعت الوزارة أن هذه المنتجات منخفضة السعر لأنها تقدم مباشرةً من المزارع دون وسطاء، بخلاف المنتجات الأخرى المنتشرة بالأسواق التي تفوقها في السعر بنسبة كبيرة.

منافذ جديدة للبيع في المراكز والمدن

كما أكدت وزارة الزراعة المصرية على أنها تعمل على توسيع رقعة المنافذ لتشمل جميع المراكز والمدن لتسهيل الحصول على المنتجات الغذائية للمواطن البسيط وذوي الدخل المحدود، تصدياً لجشع التجار ومحاولات التلاعب بأسعار السلع الأساسية للمواطنين والتي تقدمها الوزارة بأسعار مخفضة قد تصل إلى 50 بالمائة في بعض المنتجات، بالإضافة إلى تنوع السلع المقدمة لتشمل في بعض المنافذ الفواكه والخضروات والأعشاب الطازجة والبقوليات وغيرها بأسعار غير مضاف إليها تكلفة التجار الوسطاء فضلاً عن جودتها العالية المشهورة بها في أنحاء البلاد.