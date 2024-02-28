محمد إمام جاي بتقله..مسلسل كوبرا أين سيعرض في رمضان 2024؟ تعرف على القنوات الناقلة للمسلسل الجديد

مسلسل كوبرا أين سيعرض؛ يبحث العديد من الأفراد عن موعد وأماكن عرض مسلسل كوبرا، حيث أن هذا المسلسل يشارك فيه مجموعة من كبار نجوم الفن المصري، ومنهم محمد إمام بدور البطولة، ومحمد ثروت، ومجدي كامل، وهذا المسلسل من إخراج أحمد شفيق، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، ويشمل هذا المسلسل الكثير من الأحداث الدرامية، التي تدور في إطار شعبي، وسوف نتعرف على معلومات المسلسل في هذا المقال.

مسلسل كوبرا أين سيعرض

وتدور أحداث المسلسل المصري كوبرا في إطار درامي شعبي، حيث تدور القصة حول شاب يمتلك ورشة إصلاح السيارات، ويواجه هذا الشاب العديد من التحديات والعقبات في حياته، كما يتعرض للعديد من المواقف الغريبة والصعبة، التي تضعه في صراع مستمر بين الخير و الشر، ومن المتوقع أن يحقق كوبرا نجاح كبير، بالأخص مع وجود مجموعة متنوعة من كبار النجوم، ومنهم ومحمود عبد المغني، ودنيا ماهر، ومنة فضالي، ومحمد أسامة، وأحمد فتحي.

موعد عرض مسلسل كوبرا على قناة mbc

في الوقت الحالي يتم عرض فيلم أبو نسب في دور العرض والسينما المصرية، وهو من بطولة محمد إمام، وبعد عرض الفيلم من المتوقع أن يتم عرض مسلسل كوبرا بداية من يوم 11 مارس 2024 على قناة MBC مصر، وقد تعلن بعض القنوات المصرية الأخرى عن مواعيد عرضها للمسلسل، ومن الجدير بالذكر أن فيلم ابو نسب تدور أحداثه في إطار درامي كوميدي وتدور القصة حول شخصية الدكتور علي يعمل وظيفة «دكتور أطفال»، وهو دكتور غريب الأطوار، يستعد الدكتور علي للزواج من داليا حبيبته، ولكن تأخذ أجواء الزفاف السعيدة منعطف غاية في الخطورة، خصوصا بعد خروج والد حبيبة الدكتور علي من السجن في نفس يوم زفافهما، ومن هنا تبدأ أحداث الفيلم المضحكة.