“اسمك فيهم ولالا؟؟”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة بالعراق في عموم المحافظات عبر مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة، جموع المواطنين يبحثون عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة التي لم بتم الاعلان عنها، حيث سيتم صرف الدعم للأسر الأكثر احتياجًا والأسر الفقيرة والأرامل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة قريبا تحت اشراف وزارة العمل العراقية، واليكم طريقة تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي لكافة المحافظات.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

يمكنك استخراج كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة وتحميلها عبر زيارة منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية، حيث سيتم الانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة من المواطنين قريبا لتحديد الفئات المستحقة للدعم، وحينها سيتم اصدار بيان رسمي بذلك ورفع الكشوف عبر المواقع المخصصة لذلك، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلي منصة مظلتي.

اضغط على خيار الرعاية الاجتماعية.

اضغط على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

الآن حدد رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

قم بادخال كافة البيانات المطلوبة والخاصة بالمتقدم مثل رقم الهوية الوطنية والاسم والمحافظات.

يقوم المواطن بالضغط على كلمة “تنزيل”.

انتظر دقائق معدودة ليتم تحميل الكشوف ويقوم المواطن بالبحث عن إذا كان اسمه من ضمن المشمولين بالرعاية الاجتماعية أم لا.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

أما عن شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024 في كافة محافظات العراق، والتي حددتها وزارة العمل العراقية في وقتا سابق فور اصدار برنامج الرعاية الاجتماعية فهي: