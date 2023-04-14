يترقب الجماهير بشغف مشاهدة برنامج المسابقات اليمني الذي يعده المتميزة الإعلامية مايا العبسي، تركز فكرة برنامج طائر السعيدة على طرح مجموعة من الأسئلة على المواطنين في مناطق مختلفة من اليمن، يتحدث البرنامج عن سؤال يومي يطرحه للمشاهدين، ويتعلق بأبيات شعر من التراث اليمني، وهذا السؤال له ثلاثة اختيارات مختلفة، حيث يحتوي إحدى هذه الإجابات على الإجابة الصحيحة، كما وفرت قناة السعيدة لمتابعيها رابطًا للاشتراك، وتجيب على جميع الأسئلة. سنقدم لكم إجابة سؤال المشاهدين اليوم 23 مسابقة طائر السعيدة ورابط الاشتراك، وكافة التفاصيل، تابعونا.

برنامج طائر السعيدة

سوف نعرف في حلقة اليوم من برنامج طائر السعيدة سؤال المشاهدين، والذي يتعلق بمسابقة طائر السعيدة رقم 23، سيُبَثُ برنامج طائر السعيدة على القناة اليمنية “السعيدة” في تمام الساعة 10:00 مساءً، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا البرنامج سيُعرض للمرة الخامسة على شاشات “السعيدة” في عام 2023، حيث نجح في جذب اهتمام المتابِعِينَ اليمنِيَّيْنِ وحقّق شهرة واسعَةً خلال خَمْسَ مواسِم قدّم فيهَا في شهر رَمضان المُبارك.

إجابة سؤال المشاهدين اليوم 23 مسابقة طائر السعيدة ورابط الاشتراك

من الشاعر القائل لأبيات الشعر التالية:” ياليتني عشت جمال أعيش وأرعى جمالي… وأنا على غير ذا أمحال مستور لابي ولا لي”؟

علي عبد الرحمن جحاف.

حسين محمد البار.

عثمان أبو ماهر.

الإجابة الصحيحة علي عبد الرحمن جحاف.

يمكن الإجابة على سؤال مسابقة طائر السعيدة عن طريق الرابط الموجود للدخول إلى المسابقة، وبعدها يتم إدخال الاسم الرباعي ورقم الهاتف وتحديد المحافظة، ثم اختيار الإجابة المناسبة.

طريقة الإجابة عن سؤال المشاهدين الحلقة 23 طائر السعيدة

يمكن الانضمام إلى برنامج طائر السعيد والإجابة على سؤال المشاهدين في اليوم 23 بسهولة من خلال رابط المسابقة يمكن المشاركة في برنامج طائر السعيد والإجابة عن سؤال المشاهدين اليوم من خلال زيارة الرابط alsaeedah-tv.net للمسابقة، حيث يتوفر ما يصل إلى 23 فرصة للحصول على طائر السعادة بسهولة، إذا كنت لا تعرف الإجابة على السؤال، يمكنك البحث مباشرةً على Google ونسخ أبيات الشعر، ثم الضغط على زر “بحث” للوصول إلى روابط متعددة تحتوي جميعها على أبيات الشعر المذكورة، بالإضافة إلى اسم مؤلف هذه الأبيات.

الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

سنعرض لكم الخطوات اللازمة للاشتراك في مسابقة طائر السعيدة عن طريق استخدام الرابط المحدد للمسابقة.

ادخل مباشرةً إلى رابط موقع المسابقة على الإنترنت alsaeedah-tv.net. في اليوم الحالي، ستظهر مسابقة طائر السعداء للمشاهدين وستحتوي على 23 سؤالاً. أدخل اسمك الرباعي. ثم أدخل رقمك الهاتف. أيضًا عليك تحديد محافظتك. اختر الإجابة التي تم تحديدها وانقر على زر الاشتراك.

لمعرفة صحة إجابتك، عليك متابعة حساب القناة على تويتر لمعرفة الإجابة الصحيحة و سوف يتم إخبار الفائز بالاتصال به على رقمه الخاص.