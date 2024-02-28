صراع القمة يشتعل بين الليفر والسيتي//ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024 وصراع مقاعد دوري الأبطال

ترتيب الدوري الإنجليزي يتصدر اهتمامات عشاق كرة القدم حول العالم، خاصة متابعين البريميرليج الأوروبي الذي يحظى باهتمام الملايين في كل الدول العربية والغربية، لأنه يشهد منافسة قوية لأهم فرق كرة القدم في العالم، كما أنه يضم مشاهير ونجوم عظماء، و فاز فريق مانشستر سيتي على حساب بورنموث لذلك تم تغيير ترتيب الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

شهد يوم السبت الماضي الموافق الرابع والعشرين من فبراير الحالي إطلاق الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، وقد انتهت مباراة برايتون ضد ايفرتون بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق، في حين سجل فريق أستون فيلا أربعة أهداف مقابل هدفين لفريق نوتينجهام، ويأتي ترتيب فرق الدوري الإنجليزي كما يلي.

المركز الأول فريق ليفربول إجمالي 60 نقطة.

المركز الثاني مانشستر سيتي 59 نقطة.

المركز الثالث فريق آرسنال 55 نقطة.

المركز الرابع أستون فيلا 52 نقطة.

المركز الخامس توتنهام 47 نقطة.

المركز السادس مانشستر يونايتد 44 نقطة.

المركز السابع برايتون 39 نقطة.

المركز الثامن نيوكاسل يونايتد 37 نقطة.

المركز التاسع وست هام يونايتد 36 نقطة.

البريميير ليج الإنجليزي 2024

يعد البريميرليج من أصعب منافسات كرة القدم في العالم والذي يشهد تنافس 20 فريق على المركز الأول، حيث بعد منافسات شرسة وقوية يشارك صاحب اللقب في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويلحقه في المشاركة أصحاب المركز الثاني والثالث والرابع، في حين يشارك الفريق صاحب المركز الخامس في الدوري الأوروبي، وقد حصل فريق مانشستر سيتي على آخر ثلاث بطولات على التوالي، وقد.نجح في انتزاع اللقب بالموسم الماضي من آرسنال بعد مواجهات طاحنة.