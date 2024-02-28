Mickey ▶️ تردد قناة ميكي نايل سات الجديد 2024..نزله وفرّج عيالك على برامج هادفة

تردد قناة ميكي نايل سات يبحث عنه كافة أولياء الأمور بشكل كبير، خاصة بعد قيام القناة بتغيير التردد الخاص بها خلال الفترة الماضية، حيث تعد من أهم وأشهر قنوات الأطفال والمفضلة إلى الكثير نظرًا لما تقدمه من محتوى مميز وهادف، وسوف نوضح تردد القناة على النايل سات وكيفية ضبطه في التالي تابعونا.

تردد قناة ميكي نايل سات

إذا كان لديك أطفال فإنه لا غنى عن تردد قناة ميكي، ويمكن ضبط تردد قناة ميكي على القمر الصناعي النايل سات، وذلك من خلال التالي:

التردد: 11528.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

مميزات قناة ميكي

تتميز قناة ميكي بالعديد من المميزات التي لا حصر لها، والتي جعلتها الأفضل بين منافسيها من القنوات الأخرى، وأهم تلك المميزات كما التالي:

تقدم محتوى مميز وهادف لتعليم الأطفال الصغيرة.

تقدم مجموعة مميزة من افلام ديزني والأفلام الكرتونية والرسوم المتحركة المحببة إلى جميع الأطفال.

استطاعت القناة أن تحتل شعبية كبيرة بين الأطفال حيث لا تقتصر على عرض الأغاني فقط.

تتنوع القناة في المحتوى الذي تقدمه حتى لا يشعر الطفل بالملل أثناء المشاهدة.

لا تحتوي على فواصل إعلانية كبيرة.

تعمل القناة على مدار اليوم بشكل متواصل دون تشويش أو انقطاع في البث وبجودة صوت وصورة عالية.

ضبط تردد قناة ميكي

يمكن ضبط تردد قناة ميكي على جهاز الاستقبال بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع التعليمات التالية: