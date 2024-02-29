“شهر الخير جاي بالخير” ما هي مفردات السلة الغذائية لشهر رمضان 2024 في العراق لجميع المواطنين

مفردات السلة الغذائية لشهر رمضان في العراق، أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان المبارك، حيث ينتظر قدوم هذا الشهر الكثير من المواطنين في العراق حتى يحصلوا الدعم المقدم للمواطنين، والتي أعلنت عن تفاصيله وزارة التجارة العراقية، حيث يريد المواطنين مكونات السلة الغذائية التي يتم توزيعها عليهم في شهر رمضان المبارك، وحسب تصريح مدير عام شركة تجارة المواطنين في العراق حيث وضح أن هذه السلة ستحتوي على المواد الغذائية الأساسية، تابع معي.

مفردات السلة الغذائية لشهر رمضان في العراق

يتم توزيع مفردات هذه السلة على المواطنين الذين يكون دخلهم منخفض كنوع من الدعم المادي لهؤلاء المواطنين، لذلك توزع الجهات المسؤولة عن هذا الأمر السلع الغذائية الأساسية التي يحتاج إليها المواطن في يومه، حيث يتم توزيع على كل أسرة مفردات السلة، والتي تتمثل في هذه السلع:

كيلو مكرونة.

كيلو شعيرية.

نصف كيلو دقيق.

كيلو نشا.

وتقدم هذه السلع في السلات الغذائية الاعتيادية من الوزارة، أما الذي تحتوي على سلع تموينية لمدة ثلاث شهور تحتوي على:

3 كيلو من الأرز.

عبوة زيت طعام متعدد الاستخدام.

كيلو سكر.

400 جرام من معجون الطماطم.

كيلو بقوليات مشكله.

ما هي مفردات السلة الغذائية لشهر رمضان في العراق؟

يريد المواطنين معرفة مكونات السلة الغذائية لشهر رمضان في العراق 2024، والتي تقدم كدعم للمواطنين وتعزيز الشمولية، وقامت الوزارة بتوضيح السلع التي ستوزع على المواطنين في شهر رمضان، كما وضحت أيضاً أن هناك عدد من المواد الغذائية محلية الصنع بنسبة كبيرة جدًا وصلت إلى 97% في زيت الطعام، وكذلك السكر الذي يعد محلي الصنع بامتياز، أما باقي السلع فيتم استيرادها من الخارج، مثل الأرز التي يتم استيرادها من أمريكا والأرجنتين، وتايلاند، أما زيوت الطعام فيتم استيرادها من تركيا، البقوليات يتم استيرادها من كندا وتركيا والأرجنتين، ويتم توزيع هذه المواد بسعر رمزي من قبل وزارة التجارة في العراق، والتي تم توزيعها أول مرة منذ عام 1990.