الخير كله مع بعضه👇 موعد طرح شقق لمحدودي الدخل 2024 من صندوق الإسكان الاجتماعي

طرح شقق لمحدودي الدخل 2024 أعلنت عنها وزارة الإسكان الاجتماعي في الدولة، حيث تعمل الحكومة المصرية على توفير حياة كريمة للأشخاص داخل الدولة، وذلك من خلال القيام بطرح مجموعة من الشقق السكنية لمحدودي الدخل الذين لا يستطيعون تملك شقة سكنية نظرًا لارتفاع الأسعار، وسوف نوضح كيفية حجز الشقق في التالي.

طرح شقق لمحدودي الدخل 2024

أعلنت وزارة الإسكان المصرية في بيان صادر لها القيام بطرح شقق سكنية خلال الأيام المقبلة، حيث يتم طرح تلك الشقق بسعر مناسب وبأقساط ميسرة على عدة سنوات، وذلك بهدف مساعدة الأشخاص على تملك سكن وتوفير حياة كريمة للأشخاص، وتلك الشقق تكون مزودة بكافة المرافق والخدمات ومن المتوقع أن يتم فتح باب حجز الشقق منذ بداية شهر مارس القادم.

خطوات حجز شقق لمحدودي الدخل

يستطيع جميع الأشخاص من محدودي الدخل التقدم بخدمة حجز شقق سكنية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع دعم الإسكان الاجتماعي والتمويل الإلكتروني.

القيام بالضغط على أيقونة التقديم في حجز شقق لمحدودي الدخل.

املأ استمارة طلب التسجيل بكافة البيانات المطلوبة.

سداد كافة الرسوم المقررة.

قم بتحميل كافة الأوراق المطلوبة.

الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

شروط حجز شقق لمحدودي الدخل

يلزم توفر عدة شروط من أجل الموافقة على حجز الشقق السكنية وهي كالتالي: