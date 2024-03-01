“فنانين ونجوم كرة قدم” من هم ضحايا برنامج رامز جلال الجديد في شهر رمضان 2024 رامز قفل اللعبة

برنامج رامز جلال الجديد في رمضان، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والذي يفصلنا عنه أقل من أسبوعين، يتساءل الكثير من المواطنين في جميع بلدان العالم العربي عن برنامج رامز جلال الجديد، الذي أصبح مثل العادة التي تأتي مع كل عام في شهر رمضان المبارك، لذلك الجميع متشوق بشد لما قد يفعله رامز في هذا العام في برنامج المقالب الذي يذاع في هذا الشهر، لمعرفة المزيد من التفاصيل الخاصة ببرنامج رامز تابع معي باقي التفاصيل.

برنامج رامز جلال الجديد في رمضان

في السنوات الأخيرة أصبح الفنان رامز جلال يقدم برنامج المقالب الخاص به كل عام في شهر رمضان، حيث يكون كل عام مقدم بشكل احترافي يجعل الكثير من المشاهدين ينتظرونه كل عام، وبرنامج هذا العام يحمل اسم رامز قفل اللعبة، والذي يستضيف فيه العديد من الفنانين واللاعبين، وكذلك صناع المحتوى الترفيهي، وتم تصوير حلقات البرنامج في المملكة العربية السعودية في إحدى مدن الألعاب الكبرى، والتي تشتمل على اكوا بارك وبيت رعب المقرر إقامة المقلب فيه.

من هم ضحايا برنامج رامز جلال هذا العام؟

حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن أي شخصية ستظهر في برنامج رامز جلال، ولكن هناك الكثير من الأسماء التي تم تسريبها من خلال السوشيال ميديا، مثل النجم عمرو يوسف، والنجمة حنان مطاوع، والنجم محمود العسيلي، والحكم ابراهيم نور الدين، والنجمة غادة إبراهيم، واللاعب إمام عاشور، وكذلك اللاعب أحمد عبد القادر، والنجم رضا عبدالعال، والمفاجأة التي تم تسريبها عبر منصات التواصل الاجتماعي هي ظهور النجم العالمي كريستيانو رونالدو في هذا البرنامج، ولكن هذا الكلام عبارة عن تكهنات، وليس موثوق به.