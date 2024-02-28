اتفرج النهاردة 👀 موعد عرض الحلقة 150 المؤسس عثمان مترجمة عربي على قناة الفجر الجزائرية وموقع قصة عشق وفيديو لاروزا

موعد عرض الحلقة 150 المؤسس عثمان ينتظرها جميع الأشخاص من محبي مسلسل المؤسس عثمان في جميع الوطن العربي، حيث يعد من المسلسلات التركية التي احتلت شعبية كبيرة من عرضه في الوطن العربي والعالم أجمع، لهذا يبحث الجميع عن موعد عرض الحلقة القادمة من المسلسل، وسوف نوضح موعد الحلقة والقناة الناقلة في التالي.

موعد عرض الحلقة 150 المؤسس عثمان

يذكر أنه من المقرر أن يتم عرض الحلقة 150 المؤسس عثمان يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير الجاري على قناة atv التركية وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا، ويتم عرضها في اليوم التالي الموافق الخميس على قناة الفجر الجزائرية مدبلجة في تمام الساعة التاسعة مساءًًا بتوقيت القاهرة، وتشهد الحلقة أحداث مثيرة ومشوقة للغاية لهذا الجميع على ترقب وانتظار من عرض الحلقة الجديدة من المسلسل.

أحداث الحلقة 150 المؤسس عثمان

من المقرر أن تشهد الحلقة 150 المؤسس عثمان أحداث مشوقة للغاية، حيث سوف تشهد مواجهة شديدة بين المؤسسة عثمان ووجه الغول، ولم تكن تلك المواجهة سهلة على الإطلاق بل سوف تترك أثر ومعاناة، حيث أنه منذ إطلاق بث الموسم الخامس من المسلسل وبدأت أحداث ومواجهات عنيفة بين المؤسس عثمان والكثير من أعدائه، كما شهد الكثير من الخيانات خلال هذا الموسم، حيث يتناول المسلسل قصة نشأة الدولة العثمانية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن متابعة مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية ويمكن ضبط التردد من خلال التالي: