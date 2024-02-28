“صراع صدارة المجموعة” موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا 2024 في ختام دور المجموعات

موعد مباراة الاهلي ويانج أفريكانز في دوري ابطال افريقيا، ينتظر جمهور القلعة الحمراء اللقاء الأخير من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، والذي سيواجه فيه فريق يانج افريكانز في الجولة السادسة المقرر إقامتها يوم الجمعة القادمة على استاد القاهرة الدولي، حيث أن هذا اللقاء سيحدد من هو متصدر المجموعة التي تضم كل من الأهلي المتصدر وحامل لقب النسخة الماضية، يانج افريكانز في المركز الثاني، شباب بلوزداد الثالث، ميدياما الغاني، تابع معي باقي المقال.

موعد مباراة الاهلي ويانج أفريكانز في دوري ابطال افريقيا

بعدما حقق الأهلي انتصار ثمين على حساب ميدياما الغاني تصدر المجموعة برصيد تسع نقاط، وينتظر الجماهير المباراة القادمة لتأكيد صدارة الأهلي لهذه المجموعة، والتي ستقام الجمعة القادمة في تمام الساعة السادسة مساءً، حيث يكفي الأهلي التعادل فقط حتى يصعد أول المجموعة، بينما إذا أراد فريق يانج أفريكانز أن يتصدر يجب أن يفوز بهذا اللقاء على حساب الفريق المصري، أما أي نتيجة أخرى سواء فوز الأهلي باللقاء أو التعادل تكون في صالح الأهلي المصري.

تألق مصطفى شوبير ينقذ الأهلي المباراة السابقة

بعدما أصيب محمد الشناوي في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي انتهت من فترة قليلة، أصبح الاعتماد الأساسي على اللاعب الشاب مصطفى شوبير، والذي أثبت جدارته في حراسة عرين الأهلي في كل الاختبارات التي وضع فيها، مثل لقاء الوداد المغربي العام الماضي، والذي كان سبب أساسي في حصول الأهلي على هذه البطولة، وكذلك مباراة ميدياما حيث كان مصطفى أهم سبب في فوز الأهلي بتصديه للعديد من الفرص المحققة للفريق الغاني، وتأمل جماهير القلعة الحمراء استمرار شوبير في تقديم هذا المستوى المميز الذي ظهر عليه مؤخرًا، والذي أثبت جدرانه عن حق بعيد عن علاقة والد اللاعب بالنادي الأهلي حيث أن الكابتن أحمد شوبير هو والده، والكثير تحدث حول أنه داخل الأهلي بسبب واسطة الكابتن أحمد شوبير، ولكن مستوى مصطفى اثبت عكس كل هذا الكلام.