جهز الفيزا وروح ع البنك💸 موعد صرف معاشات مارس بالزيادة الجديدة 2024+قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة

موعد صرف معاشات مارس بالزيادة يتزايد البحث عنها بشكل كبير من جميع المواطنين المستفيدين من المعاشات داخل الدولة، حيث تعمل الحكومة المصرية على صرف معاشات للموظفين والأشخاص الذين بلغوا عمر 60 عامًا من أجل توفير حياة كريمة لهم بعد بلوغ عمر المعاش، وسوف نوضح موعد الصرف وقيمة الزيادة المستحقة في التالي تابعونا.

موعد صرف معاشات مارس بالزيادة

حددت وزارة المالية المصرية موعد ثابت لصرف المعاشات لجميع المواطنين المستفيدين منها، وهو اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وإذا صادف ذلك اليوم إجازة تقوم الحكومة بالإعلان عن موعد آخر حسب ما تراه مناسب مع مصلحة المواطن، ومن المقرر صرف معاشات شهر مارس من يوم الجمعة الموافق 1 مارس، ويتم إيداع المعاش في حسابات المستفيدين ويستطيع جميع الأشخاص من صرف المعاش من الصراف الآلي الأقرب إليهم.

قيمة زيادة معاشات مارس

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القيام بإضافة زيادة إلى رواتب المعاشات بنسبة تصل إلى 15%، وذلك من أجل مساعدة المواطنين على مواجهة ظروف الحياة وغلاء الأسعار الذي حدث خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف توفير حياة كريمة مناسبة لجميع المواطنين، وتصل تكلفة تلك الزيادة نحو 74 مليار جنيه مصري ويستفيد منها نحو 13 مليون مواطن.

زيادة معاش تكافل وكرامة

تم الإعلان كذلك عن زيادة في معاشات تكافل وكرامة وتصل نسبة الزيادة إلى 15% بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح زيادة المعاش خلال هذا العام نحو 55% من قيمة المعاش الأساسي، ويستفيد منها كافة المواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.