“سعر الذهب ضرب غطس” انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم في مصر، تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر من أهم المواضيع التي يتداولها المواطنين فيما بينهم وخاصة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تراجع سعر الذهب خلال معاملات الأيام السابقة بعد أن ارتفع سعره سابقا بشكل كبير، ويهتم العديد من الناس بمعرفة أسعار الذهب الحالية في السوق والسبب وراء تراجع سعر الذهب بشكل كبير.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفعت معدلات البحث في الآونة الماضية حول أسعار الذهب اليوم في مصر، حيث انخفض سعر الذهب خلال تعاملات اليوم والأمس بشكل ملحوظ وتراجع بحوالي خمسين جنيه، وأعلن لطفي المنيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن انخفاض أسعار الذهب في الفترة الماضية يرجع سببه إلى انخفاض سعر الدولار بشكل كبير في السوق السوداء.

وجاء ذلك الانخفاض بعد إعلان الحكومة المصرية عن صفقة رأس الحكمة والتي تهدف إلى توفير سيولة دولارية يمكن من خلالها أن يتجاوز الاقتصاد المصري أزمة عدم توافر سيولة من النقد الأجنبي للتصدي للاحتياجات، وسيعمل هذا القرار على مساعدة الدولة في القضاء على السوق الموازي لأسعار صرف العملات بالإضافة إلى توفير احتياجات الإنتاج لمختلف القطاعات الصناعية و الاستيرادية.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت تعاملات اليوم انخفاضا كبيرا في سعر الذهب في الأسواق، حيث سجل سعر الذهب عيار 14 حوالي 1918 جنيه تقريبا، ويسجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 2460 جنيه تقريبا، بينما يسجل سعر الذهب عيار 21 حوالي 2870 جنيه تقريبا، ويسجل أيضا سعر الذهب عيار 24 حوالي 3280 جنيه تقريبا.