“الكل مستني الماتش” القنوات المفتوحة التي تنقل نهائي كأس مصر 2024 وتبث مباراة الأهلي والزمالك في السعودية

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، يتصدر عنوان موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر محركات البحث على جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ويبحث جمهور النادي الأهلي ونادي الزمالك عن القنوات الناقلة للمباراة وترددها.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

يتساءل جمهور النادي الأهلي ونادي الزمالك عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، وتقام مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة الموافق 8 مارس من العام الحالي، وتذاع المباراة على قناة اون سبورت 1، اون سبورت 2، اون سبورت 3 تعتبر قنوات اون سبورت الناقل الحصري لكل مباريات كأس مصر، كما سيتم إذاعة المباراة بين الفريقين على قنوات SSC السعودية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

يبحث العديد من المتابعين والجمهور عن تردد القنوات التي ستنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، ويأتي تردد القنوات كالتالي:

تردد قناة اون سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 10853.

نوع الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة اون سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11449.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

نوع الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة اون سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11861.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة SSC الرياضية السعودية