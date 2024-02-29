الآن بالرقم القومي: لينك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 عبر موقع وزارة التضامن moss.gov.eg

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 وهو من الأمور التي يبحث عنها المواطنين هذه الفترة وذلك مع اقتراب استلام دعم شهر مارس المقبل، حيث يتم صرف المعاش في يوم 15 من كل شهر ميلادي، لذا يريد كل شخص الاستعلام عن المعاش الخاص به ليتمكن من معرفة إذا كان من ضمن المستحقين أم لا والتأكد من أنه سوف يحصل على الزيادة التي تم الإعلان عنها من خلال مؤتمر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي السطور القادمة سنتعرف على أهم التفاصيل.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

قامت وزارة التضامن الإجتماعي بتوفير فرصة لـ الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 من خلال الرقم القومي فقط الخاص بكل مستفيد، حيث يمكن لكل مستفيد الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

الدخول عبر الرابط الرسمي لموقع وزارة التضامن الإجتماعي.

اضغط على أيقونة ” استعلام عن تكافل وكرامة”.

قم بكتابة الرقم القومي.

اضغط على استعلام مرة أخرى حتى ظهور نتيجة الاستعلام.

الأوراق المطلوبة للتقديم على تكافل وكرامة

تعد مبادرة تكافل وكرامة من أهم المبادرات التي قامت بها الدولة لمساعدة محدودي الدخل والعاطلين عن العمل والأسر الفقيرة على تحمل أعباء المعيشة الصعبة في ظل ظروف اقتصادية قاسية تمر بها البلاد، وللتقديم على معاش تكافل وكرامة لا بد من وجود بعض الوثائق المطلوبة كما هو موضح في الآتي:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة شهادة وفاة الزوج للأرملة.

صورة من شهادة الطلاق.

صورة من إقرار الوصاية للأم.

صورة من بطاقة التموين.

صورة من شهادة السجن للأم أو الأب.

وثيقة تدل على الإعاقة للمتقدم المريض.

المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة

1- صورة من بطاقة الرقم القومي مدون فيها العنوان سكن المتقدم.

2- صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة.

3- صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.

4- صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

5- صورة من بطاقة التموين.

6- بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

7- مستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.

8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.