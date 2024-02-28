موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 والاستعلام عنها عبر موقع وزارة المالية العراقية

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق من أبرز الموضوعات الهامة التي زاد التساؤل عنها بشكل متكرر في وقتنا الحالي، فالعديد من المواطنين ينتظرون الإعلان عن ميعاد صرف الرواتب لشهر مارس 2024 بشغف وهذا بعد الإعلان عن الزيادة الجديدة، والوزارة المالية أعلنت عن الميعاد المحدد لصرف رواتب المتقاعدين حتى يكون كل المتقاعدين على علم بميعاد استلام رواتبهم، فتابعوا معنا لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بميعاد استلام الرواتب للمتقاعدين.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

الأشخاص المتقاعدين يتلقون رواتبهم في كل شهر وذلك في الأيام الأولى في الشهر الميلادي، إلا إذا عند وجود استثناءات محددة قامت الوزارة المالية والجهات المختصة بتحديدها، فمن العادة أن يتم دفع كل الرواتب للمتقاعدين بالأيام الأولى في الشهر، وبذلك يكون ميعاد صرف معاشات شهر مارس 2024 متاحة للمتقاعدين بعد تمام الساعة 12، وهذا بصورة تدريجية حتى يتم اكتمال عملية الإيداع، حيث قام مجلس الوزراء في العراق بالموافقة على زيادة المعاشات بالشهر القادم بقيمة 100 ألف دينار، وتم توزيع الزيادة هذه على كل المعاشات بنسب مختلفة تبعا لقيمة المعاش الحالي ووظيفة المتقاعد قبل أن يتقاعد.

كيفية الاستعلام على رواتب المتقاعدين

بعد توضيح ميع صرف الرواتب للمتقاعدين في العراق 2024، الآن يمكنك القيام بالاستعلام عن الراتب الخاص بكل متقاعد، كل ما عليك اتباع مجموعة من الخطوات وهذه الخطوات تتلخص في الآتي: