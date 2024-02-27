“نزلها الآن” تردد قناة وناسة Wanasah TV وشوف أحدث أغاني لولو

تعد قناة وناسة للأطفال هي واحدة من المحطات التلفزيونية الرائدة التي تستحوذ على اهتمام العديد من الأسر في العالم العربي في الآونة الأخيرة حيث تميزت هذه القناة بتقديمها لعدد كبير من الأغاني المخصصة للأطفال، والتي تعتبر محتوى مميز ومسلي للكبار والصغار، وتحرص وناسه على تقديم الأغاني باللغة العربية بحتوى مفيد وتعليمي يساهم في تطوير قدرات الأطفال، فضلاً عن توفير جو من المرح والتسلية.

قناة وناسة

تأتي شهرة قناة وناسة نتيجة لاهتمامها الكبير بتلبية احتياجات الجمهور الصغير فهي تقوم باختيار الأغاني بعناية فائقة، مع التركيز على المحتوى الذي يعزز التعلم والأخلاق للأطفال وبفضل التكنولوجيا المتقدمة في مجال البث الفضائي، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة قناة وناسة عبر الأقمار الصناعية المختلفة وقناة وناسة للأطفال تعتبر الخيار الافضل للعائلات التي تسعى لتوفير ترفيه آمن وتعليمي لأطفالها حيث أنها تجمع بين المتعة والترفيه، وتعزز القيم والمعرفة لدى الأطفال في نفس الوقت.

تردد قناة وناسة نايل سات

تتمتع قناة وناسة للأطفال بالعديد من المزايا التي تجعلها محطة مفضلة للعديد من الأطفال في العالم العربي واحدة من تلك المزايا هي توافرها على عدة أقمار صناعية، وهذا هو أحد الأسباب التي ساهمت في شهرة القناة وناسة حيث توفر قناة وناسة للأطفال إمكانية الوصول إليها من خلال تنزيل تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات:

تردد وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

تردد قناة وناسة عرب سات

تردد وناسة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

الجودة: HD.